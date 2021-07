5 липня о 22.00 у Маямі, що в штаті Флорида (США), почнеться знесення будівлі Champlain Towers South, яка частково обвалилась 24 червня. Триватимуть роботи до третьої години ночі.

Поліція закликала людей, які проживають між 86-ю, 89-ю вулицею, Abbott Ave та береговою лінією, залишатися в приміщеннях.

Їм рекомендували зачинити всі вікна, двері, закрити будь-які інші отвори, через які може проникнути пил, та увімкнути систему кондиціонування.

#UPDATE 51: The demolition of Champlain Towers South will take place tonight between 10:00 p.m. and 3:00 a.m.

We urge residents who live in the Shelter in Place Zone – between 86th St and 89th St and Abbott Ave and the shoreline – to stay indoors effective immediately. pic.twitter.com/AWWMuJpXSe

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 4, 2021