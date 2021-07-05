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Тетяна Забожко |

У Маямі знесуть багатоповерхівку, яка обвалилася

Обвал будинку у Маямі

5 липня о 22.00 у Маямі, що в штаті Флорида (США), почнеться знесення будівлі Champlain Towers South, яка частково обвалилась 24 червня. Триватимуть роботи до третьої години ночі.

Поліція закликала людей, які проживають між 86-ю, 89-ю вулицею, Abbott Ave та береговою лінією, залишатися в приміщеннях.

Їм рекомендували зачинити всі вікна, двері, закрити будь-які інші отвори, через які може проникнути пил, та увімкнути систему кондиціонування.

Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава запевнила, що в будинку не залишилось тварин.

– Пожежно-рятувальна команда Маямі-Дейд тричі обстежила будівлю. У шафах, під ліжками та будь-де, де могли переховуватися тварини, нікого не знайшли, – зауважила вона.

За словами начальника пожежної служби Майамі-Дейд Алан Комінскі, після знесення рятувальна місія продовжиться.

Роботи хочуть встигнути провести до того, як до міста дістанеться ураган Ельза.

Цієї ночі в США відбулася акція на підтримку всіх постраждалих у трагедії в Серфсайді.

Обвал 12-поверхової будівлі Champlain Towers South в приморському містечку Серфсайд, майже за 10 км від Маямі-Біч, стався о 01.15 24 червня. Кількість загиблих зросла до 24 осіб.

Президент країни Джо Байден оголосив у штаті Флорида режим надзвичайної ситуації та висловив припущення, що обвал стався через підвищення рівня моря.

Джерело: Miami-Dade Police, ABC News

Фото: Miami Beach Police

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