Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы начал террористическую атаку на Беларусь и хочет лишить ее суверенитета.

По словам Лукашенко, санкции и меры, которые западные страны ввели против Беларуси, несут дискриминационный политический характер.

Самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что неподалеку от границ Беларуси НАТО постоянно проводят свои военные учения, а также будто бы расширяет состав сил быстрого реагирования и проводит разведывательную деятельность.

— Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится ряд учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь, — сказал Лукашенко.

Во время церемонии выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава Лукашенко заявил, что белорусская армия готова нанести противнику неприемлемых убытков, но цели воевать в Беларуси нет.

Источник: Белта