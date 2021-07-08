Соединенные Штаты Америки готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент государства во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Об этом идет речь в заявлении президента США Джо Байдена относительно убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Согласно сообщению, Соединенные Штаты потрясены случившимся. США осуждают такие действия неизвестной группировки и желают первой леди Гаити Мартин Моиз выздоровления.

США выразили соболезнования народу Гаити и подчеркнули, что готовы помочь государству в сфере безопасности.

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля. Неизвестная группа людей проникла в его дом, где его застрелили.

Во время нападения также пострадала первая леди Мартин Моиз — у нее огнестрельное ранение. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

После убийства главы государства Гаити в стране объявили военное положение. Исполняющий обязанности премьер-министра Джозеф Клод призвал провести заседание СБ ООН.