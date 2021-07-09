Землетрясение силой 6 баллов зафиксировано в Долине Антилоп на севере Калифорнии (США), недалеко от границы со штатом Невада.
Этот район мало заселен, информация о пострадавших пока не поступала.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7,5 км.
Землетрясение произошло в результате разлома в коре Северо-Американской плиты.
Подземные толчки ощущались на всем пути к Тихоокеанскому побережью и по всей Калифорнийской долине, а также в Рино и Карсон-Сити (Невада).
Специалисты говорят, что небольшие афтершоки продолжатся, но вероятность более сильного землетрясения мала.
Источник: USGS