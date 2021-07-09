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Валентина Летяк |

На севере Калифорнии произошло мощное землетрясение

Землетрус

Землетрясение силой 6 баллов зафиксировано в Долине Антилоп на севере Калифорнии (США), недалеко от границы со штатом Невада.

Этот район мало заселен, информация о пострадавших пока не поступала.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7,5 км.

Землетрясение произошло в результате разлома в коре Северо-Американской плиты.

Подземные толчки ощущались на всем пути к Тихоокеанскому побережью и по всей Калифорнийской долине, а также в Рино и Карсон-Сити (Невада).

Специалисты говорят, что небольшие афтершоки продолжатся, но вероятность более сильного землетрясения мала.

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Источник: USGS

Фото: Dreamstime

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