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Дмитро Кудрявцев |

Пытали перед смертью: появились подробности убийства президента Гаити

Пытали перед смертью: появились подробности убийства президента Гаити

Убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза пытали его в собственном доме.

Об этом рассказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф в одном из интервью.

— Мы уже задержали 17 наемников, которые причастны к нападению. Все они сейчас находятся под стражей, — сказал чиновник.

По словам Жозефа, он был шокирован зверским убийством Моиза и поклялся привлечь к ответственности всех, кто к этому причастен.

Премьер-министр отметил, что он сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия для семьи Моиза.

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Ранее первая леди Гаити Мартин Моиз впервые выступила перед жителями страны после убийства ее супруга.

По ее словам, в дом президента послали наемников, чтобы убить не только самого политика, но и всю его семью.

Моиз отметила, что причиной убийства стала политическая активность ее мужа.

Источник: ABC News

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