Пытали перед смертью: появились подробности убийства президента Гаити

Убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза пытали его в собственном доме.

Об этом рассказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф в одном из интервью.

— Мы уже задержали 17 наемников, которые причастны к нападению. Все они сейчас находятся под стражей, — сказал чиновник.

По словам Жозефа, он был шокирован зверским убийством Моиза и поклялся привлечь к ответственности всех, кто к этому причастен.

Премьер-министр отметил, что он сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия для семьи Моиза.

Ранее первая леди Гаити Мартин Моиз впервые выступила перед жителями страны после убийства ее супруга.

По ее словам, в дом президента послали наемников, чтобы убить не только самого политика, но и всю его семью.

Моиз отметила, что причиной убийства стала политическая активность ее мужа.