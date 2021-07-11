В одном из регионов Германии объявили режим ЧС из-за кибератаки

В немецком округе Анхальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт введен режим Чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой, полностью парализовавшей работу местных властей.

В результате кибератаки население не может получить пособия по социальному обеспечению, а также материальную помощь.

По словам представителя местной администрации, режим ЧС был введен для более оперативной реакции на случившееся.

К ликвидации последствий кибератаки уже подключились специалисты Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий, они уже прибыли на место происшествия.

Местные власти отказались сообщать какой именно характер носит кибератака, ссылаясь на тайну следствия.

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Напомним, несколько дней назад в Германии спрогнозировали рост активности российских шпионов на фоне введения новых санкций Евросоюза и США против РФ.

Немецкие специалисты установили, что шпионы применяют кибератаки для похищения ценных данных, осуществления своего политического влияния или проведения диверсий.

Объектами кибератак становятся немецкие государственные учреждения, парламентарии и политические деятели, вооруженные силы страны, национальные организации, научно-исследовательские учреждения и крупные бизнес-предприятия.

Источник: Die Zeit