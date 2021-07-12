Литва предложит ЕС ввести дополнительные санкции против Беларуси

Литва предложит странам Евросоюза ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов с белорусской границы.

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис выступит с этим предложением 12 июля в Брюсселе.

11 июля министр заявил, что Евросоюз должен сдерживать авторитарные режимы в вопросе использования людей для политического шантажа.

Предыдущий пакет секторальных санкций был одобрен в июне 2021 года в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича в Минске.

— Это гибридная атака Лукашенко при посредничестве Кремля, не только против Литвы, но и против ЕС. В ходе атак на суверенитет соседней страны через границу, словно какими-то бомбами. Нужны срочные и адекватные шаги ЕС, поскольку это не натуральное проявление миграции, — заявила ранее член Европарламента Раса Юкнявичене.

Нелегальные мигранты из Беларуси

Наплыв нелегальных мигрантов в Литву начался после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь больше не будет сдерживать беженцев из Ирака и Сирии.

После этого власти Литвы заявили о строительстве 600 км стены на границе с Беларусью и объявили о срочном созыве Совета нацбезопасности.

Источник: BNS