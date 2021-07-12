Новый аккаунт, который журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич накануне вроде создал в социальной сети Twitter, заблокировали.

Точное время и причина блокировки страницы пока неизвестны. При попытке перейти на аккаунт появляется надпись: Действие учетной записи приостановлено.

Журналиста Романа Протасевича задержали в Минске вместе с его девушкой Софией Сапегой белорусские силовики после принудительной посадки самолета.

Недавно основателя Telegram-канала Nexta перевели под домашний арест. Протасевич якобы вышел на связь в социальные сети 7 июля.

На своем аккаунте в Twitter журналист опубликовал видео с прогулки и попросил рассказать, что он пропустил за это время.

Пока неизвестно, контролировал ли кто-то аккаунт Протасевича в Twitter, так как действующее законодательство Беларуси запрещает гражданам, находящимся под домашним арестом, выходить на улицу или пользоваться интернетом.