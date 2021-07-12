Убийство президента Гаити: задержали предполагаемого организатора нападения

В Гаити задержали 60-летнего Кристиана Санона. Его подозревают в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза.

Как сообщил местный глава полиции Леон Шарль, после убийства президента Гаити первым, кому позвонили нападающие, был Санон.

В полиции уверены, что мужчина сотрудничал с организаторами убийства и его исполнителями.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили шляпу с логотипом Управление по борьбе с наркотиками США, 20 ящиков с патронами, детали огнестрельного оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской республики и переписку с неизвестными персонами.

Также следователи установили, что Санон проживает во Флориде. Накануне убийства он контактировал с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в Штатах.

Как подозревают правоохранители, эта компания, вероятно, организовала вербовку бывших колумбийских военных, которые убили Моиза.

По плану экс-военные должны были охранять Санона по прибытии в Гаити частным рейсом.

Однако затем они получили другой приказ — арестовать президента Моиза.

По словам полицейского, мотивы преступления очевидно были политическими.

Санон в 2013 году выложил виде на Youtube. Он называл себя врачом и сообщил о своем банкротстве.

Также подозреваемый называл лидеров Гаити коррумпированными и обвинял в том, что они якобы лишили страну ресурсов.

Сейчас полицейские разыскивают еще двух предполагаемых организаторов убийства президента, контактировавших с Саноном.

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