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Юлія Захарченко |

Вбивство Жовенеля Моїза: у Гаїті призначили тимчасового президента

Жовенель Моиз фб

У Гаїті призначили тимчасового главу держави після скандального вбивства президента Жовенеля Моїза та нападу на його дружину Мартін, яке відбулося 7 липня.

Тимчасовим президентом став Джозеф Ламбер – голова верхньої палати парламенту Гаїті. Відповідне рішення ухвалив уряд країни у своїй резолюції.

Згідно з правилами, тимчасовий глава держави повинен скласти конституційну присягу у парламенті перед зборами сенаторів у присутності офіційних осіб, лідерів громадянського суспільства та політичного класу.

Відомо, що переобрання постійного глави держави Гаїті заплановано на 7 лютого 2022 року.

Крім того, уряд Гаїті звернулося до США з проханням направити на територію держави війська для захисту ключових об’єктів інфраструктури.

Йдеться про обмежену кількість військовослужбовців – близько 500 бійців. Однак наразі США не планує надавати військову допомогу країні.

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Джерело: Juno7

Фото: Жовенель Моїз

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