Без ока і з 12 кулями в тілі: подробиці вбивства президента Гаїті

З’явилися нові подробиці вбивства президента Гаїті. В тілі загиблого Жовенеля Моїза виявили 12 куль, кабінет і спальню президента пограбували.

Згідно з протоколом юридичного звіту, поліція знайшла президента Гаїті з вибитим оком. Встановлено, що нападники стріляли з крупнокаліберної зброї.

– Ми знайшли його лежачим на спині, в синіх брюках, білій сорочці, забрудненій кров’ю, з відкритим ротом і вибитим лівим оком.

Одне вогнепальне поранення виявили на чолі, ще два – на грудній клітині, по три – на стегнах і ще три на животі.

Донька президентського подружжя на момент захоплення резиденції перебувала вдома. Їй вдалося сховатися від вбивць у спальні свого брата.

Тим часом важко поранена дружина президента Гаїті Мартін Моїз перебуває в США на лікуванні, її вдалося евакуювати наступного дня після нападу.

Стан першої леді Гаїті оцінюють як критичний, її госпіталізували в одну із найкращих американських клінік в Маямі.

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Джерело: Le Nouvelliste