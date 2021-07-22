Видеохостинг YouTube удалил ролики президента Бразилии Жаира Болсонару из-за того, что политик распространял фейки относительно коронавируса.

В частности, политик пытался популяризовать бездоказательные методы лечения от заболевания и заявлял, что ношение масок — неэффективно.

Последней точкой стало видео с распространением дезинформации о вспышке коронавируса. Пресс-служба YouTube сообщила, что решение приняли после тщательной проверки и без учета занимаемой политиком должности.

Глава Бразилии получил волну критики после заявлений о ненужности карантина и пропаганды бездоказательных методов лечения.

Своими действиями политик ставил под сомнения необходимость вакцинации и ношения масок. Граждане начали выходить на протесты с требованием уволить действующего президента Бразилии.

В прошлом году социальные сети Twitter и Facebook также удалили ролики Болсонару, в которых утверждалось, что гидроксихлорохин и/или ивермектин — якобы эффективны для лечения или профилактики Covid-19.