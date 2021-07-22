Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

YouTube удалил ролики президента Бразилии из-за Covid-фейков

Президент Бразилії Жаїр Болсонару

Видеохостинг YouTube удалил ролики президента Бразилии Жаира Болсонару из-за того, что политик распространял фейки относительно коронавируса.

В частности, политик пытался популяризовать бездоказательные методы лечения от заболевания и заявлял, что ношение масок — неэффективно.

Последней точкой стало видео с распространением дезинформации о вспышке коронавируса. Пресс-служба YouTube сообщила, что решение приняли после тщательной проверки и без учета занимаемой политиком должности.

Глава Бразилии получил волну критики после заявлений о ненужности карантина и пропаганды бездоказательных методов лечения.

Своими действиями политик ставил под сомнения необходимость вакцинации и ношения масок. Граждане начали выходить на протесты с требованием уволить действующего президента Бразилии.

В прошлом году социальные сети Twitter и Facebook также удалили ролики Болсонару, в которых утверждалось, что гидроксихлорохин и/или ивермектин — якобы эффективны для лечения или профилактики Covid-19.

Читайте
Как фейки о Covid-19 отражаются на здоровье людей - ученые

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка