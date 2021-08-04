Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, отказавшаяся ехать домой в Беларусь, покинула Японию. 24-летняя легкоатлетка вылетела в Вену (Австрия) утром 4 августа.

Такое решение стало неожиданным для общественности. Ожидалось, что девушка поедет в Варшаву, поскольку Польша предоставила ей гуманитарную визу, однако в последний момент спортсменка сменила пункт назначения.

Легкоатлетка выразила опасения за свою безопасность в Беларуси после того, как на прошлой неделе Тимановскую, по ее словам, заставили собрать вещи и уехать раньше времени с Олимпиады в Токио.

Девушка находилась под охраной до того, как ее отвезли в аэропорт Нарида в Токио сегодня. Международный олимпийский комитет начал официальное расследование относительно заявления, что Беларусь пыталась заставить Тимановскую вернуться домой.

Инцидент с Кристиной Тимановской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская пожаловалась в соцсетях на то, что ее хотели заставить участвовать в эстафете. По словам спортсменки, ее без предупреждения внесли в список, не поинтересовавшись готовностью и состоянием здоровья.

2 августа Тимановская должна была принять участие в этой эстафете, однако ее исключили тренеры, сказав собирать свои вещи и уезжать в Беларусь. По словам легкоатлетки, ее хотели вывезти из страны без согласия.

Официальные лица в Беларуси утверждали, что ее исключили из сборной из-за эмоционального состояния. Однако Тимановская заявила, что это неправда, поскольку ее не обследовали врачи.

Муж спортсменки Арсений Зданевич выехал из Беларуси и в настоящее время находится в Украине. Это не первый инцидент, который привлек внимание мировой общественности к стране.

3 августа в Киеве нашли мертвым Виталия Шишова — главу организации, помогающей гражданам Беларуси, которые ищут работу и жилье в Украине. По словам его девушки, недавно за главой Белорусского дома в Украине следили.

Этот инцидент привлек пристальное внимание к Беларуси, которой с 1994 года управляет самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. В прошлом году общенациональные протесты против его спорного переизбрания подавили силы безопасности.

Источник: BBC

Фото: Кристина Тимановская