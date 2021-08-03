Интернет-издание Bellingcat намерено расследовать обстоятельства трагической смерти Виталия Шишова, который возглавлял Белорусский дом в Украине.

Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев в эфире одной из российских информационно-разговорных радиостанций.

По словам журналиста, Bellingcat предполагает, что смерть главы Белорусского дома в Украине может быть связана с операцией спецслужб.

Грозев отметил, что не считает смерть Шишова самоубийством. По его словам, в Киеве сейчас присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, находящихся в Украине.

Он подчеркнул, что такое может быть случайностью, однако позже редакция издания Bellingcat услышала новость о смерти Виталия Шишова.

2 августа руководитель Белорусского дома в Украине вышел из дома, однако так и не вернулся. На следующий день, 3 августа, Шишова обнаружили мертвым в одном из парков Киева.

По данным полиции, на теле 26-летнего Виталия Шишова обнаружили ссадины. У него также была содрана кожа на носу и груди, а возле места, где было тело, остался пенек с отпечатком ноги. Специалисты выясняют, кому он принадлежит.