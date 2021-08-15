Авария автобуса в Венгрии: украинцев среди жертв и пострадавших – нет

В автобусе, который сегодня попал в ДТП неподалеку от Будапешта, украинцев не было.

Об этом в комментарии СМИ сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в аварии.

— Ужасная авария автобуса вблизи Будапешта. Скорейшего выздоровления раненым. Украина разделяет боль Венгрии в этот трагический день, — написал Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, рано утром в воскресенье, 15 августа, неподалеку от Будапешта пассажирский автобус врезался в опору эстакады, а затем съехал в кювет.

В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек, еще 48 получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшие больницы.

По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автобуса заснул за рулем, что и стало причиной аварии.