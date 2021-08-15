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Дмитро Кудрявцев |

Заснул за рулем: в Венгрии произошло ДТП с автобусом, погибли 8 человек

Скорая помощь Венгрия

В Венгрии перевернулся на бок пассажирский автобус, в результате чего восемь его пассажиров погибли.

Еще 48 человек получили травмы различной степени тяжести, а двое из них находятся в реанимации.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 15 августа, на трассе M7 западнее Будапешта.

14 человек были вытащены из искореженного автобуса спасателями, остальные смогли выбраться самостоятельно.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус врезался в опору путепровода и съехал в кювет.

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Полиция не исключает варианта, что водитель мог заснуть за рулем.

Фото: Depositphotos

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