Люди сидели на полу: грузовой самолет США за один полет вывез 640 беженцев из Кабула

Грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС США за один раз вывез из Кабула 640 жителей Афганистана. Количество людей, которые попали на борт, приблизилось к рекордному в истории Boeing.

В Министерстве обороны США отметили, что пилоты не планировали брать столько людей. Но беженцы самовольно попали на аэродром и прорвались на борт самолета.

После этого экипаж решил не высаживать силой беженцев и лететь со всеми, кто был на борту. Граждане Афганистана, которым удалось вылететь из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

Такой способ перелета называют загрузкой пола, когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене. Они служат импровизированными ремнями безопасности.

JUST IN: “The Crew made the decision to go” — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban … from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT

— Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021