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Вікторія Гірко |

Люди сидели на полу: грузовой самолет США за один полет вывез 640 беженцев из Кабула

вантажний літак Boeing 737

Грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС США за один раз вывез из Кабула 640 жителей Афганистана. Количество людей, которые попали на борт, приблизилось к рекордному в истории Boeing.

В Министерстве обороны США отметили, что пилоты не планировали брать столько людей. Но беженцы самовольно попали на аэродром и прорвались на борт самолета.

После этого экипаж решил не высаживать силой беженцев и лететь со всеми, кто был на борту. Граждане Афганистана, которым удалось вылететь из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

Такой способ перелета называют загрузкой пола, когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене. Они служат импровизированными ремнями безопасности.

Эвакуация из Афганистана

Страны начали массово эвакуировать граждан из Афганистана после того, как 15 августа боевики террористической организации Талибан захватили все его крупные населенные пункты, в том числе и столицу Кабул.

16 августа в Украину прибыли почти 80 человек. Среди них было восемь украинцев. США эвакуировали всего около 2 тыс. афганцев, которые помогали американским военным и их семьям.

Пентагон выделит три военных базы для размещения 22 тыс. граждан Афганистана. Отдельно всем эвакуированным будет оказана помощь во время транспортировки и получения специальных афганских иммиграционных виз.

Источник: Defence One

Фото: Depositphotos

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