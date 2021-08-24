Талибан формирует совет Афганистана из 12 человек

Для управления Афганистаном террористическое движение Талибан, которая захватила власть в стране, намерена сформировать совет из 12 человек, сообщил Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к руководству талибов.

По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые уступающие члены бывшего правительства, чтобы новая администрация выглядела приемлемой для международного сообщества.

В состав совета, по данным издания, войдут три самых влиятельных лица — лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя Талибана мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры Сеть Хаккани Халил Хаккани. Последний внесен в черные списки ООН и США, отмечается в публикации.

По информации от близкого к Барадару и Якубу источника, место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению Талибан в провинции Панджер. Но, считает журнал, включение Масуда в состав совета маловероятно.

Руководство движения хочет выглядеть как можно более инклюзивным, заявили различные источники. Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались руководством талибов с координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.

15 августа 2021 талибы взяли Кабул. Они заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Источник: Foreignpolicy