Прошу не молчать: Зеленская показала частично разрушенную девятиэтажку в Киеве
- Елена Зеленская показала частично разрушенную девятиэтажку в Киеве после ночной массированной атаки РФ.
- По ее словам, только в Киеве уже известно о пяти погибших и более 40 раненых, а под завалами дома могут находиться люди.
- Первая леди призвала мир не молчать о ежедневных российских атаках на украинцев, подчеркнув, что нехватка внимания и осуждения открывает путь к новым преступлениям.
Первая леди Украины в своем Facebook подчеркнула, что этой ночью россияне снова убивали мирных украинцев в их домах — уже пятеро погибших и более 40 раненых только в Киеве.
– Руины там, где еще вчера был подъезд девятиэтажки в Киеве, где еще несколько часов назад жили, спали люди… Спасатели прислушиваются к каждому звуку под завалами… Опять, – отметила она.
Зеленская подчеркнула, что более 1 560 дронов агрессор выпустил по украинским городам и селам только за последние сутки.
— Горели дома на Закарпатье, Львовщине, Волыни, во Франковске, в Ровенской, Одесской областях, Херсоне.
Как твой день, мир? Наш украинский день в мае – всего один день! – вот такой. Он в крови, пожарах и слезах, – пишет она.
Первая леди страны просит не молчать об этом, узнавать и свидетельствовать о том, что делает Россия с украинцами каждый день.
— Ведь именно нехватка осуждения и внимания открывает российскому произволу дорогу дальше. К новым домам, и не только в Украине.., – добавила она.
Напомним, в ночь на 14 мая Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, основным направлением удара был Киев.
В Дарницком районе Киева в результате вражеской атаки обрушились конструкции девятиэтажного жилого дома, под завалами находятся люди.
