Удар по подстанции в Киеве и 11 областей частично без света: Минэнерго о ситуации в энергетике
- По состоянию на утро 14 мая в Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистеме из-за одной из самых масштабных комбинированных атак РФ.
- В результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве и ряде областей временно остаются без электроснабжения.
- Энергетики работают круглосуточно над восстановлением, ограничения пока не прогнозируются.
По состоянию на утро 14 мая, в Украине из-за массированной атаки РФ в энергосистеме наблюдается сложная ситуация.
Оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Как сообщает Министерство энергетики Украины и ДТЭК, в течение суток РФ совершила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории нашей страны.
В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в г. Киев, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно остаются без электроснабжения.
В столице в результате ракетно-дронового удара повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК. Также повреждены производственная площадка, спецтехника и 29 автомобилей.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
В то же время, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 50 населенных пунктов на Днепропетровщине и Полтавщине. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Минэнерго заявило, что применение ограничений сегодня не прогнозируется и призвало бережно использовать электроэнергию – с 18:00 до 22:00.
Напомним, что Россия в ночь на 14 мая нанесла комбинированный удар по Украине, главным направлением которого был Киев. Воздушные силы зафиксировали 731 средство воздушного нападения: 56 ракет разных типов и 675 БпЛА.