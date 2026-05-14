В Министерстве экономики, экологии и сельского хозяйства Украины сообщили, что с 13 мая в Государственном аграрном реестре (ГАР) начинается прием заявок на новую программу грантовой поддержки для украинских агропроизводителей. Подать заявку на участие можно до 14 июня 2026 года.

Как зарегистрироваться в ДАР на получение помощи в 2026 году и на каких условиях государство выделяет средства, читайте в нашем материале.

Как подать заявку в ДАР в 2026 году и кто получит средства

Программа ДАР по развитию фермерских хозяйств предназначена для фермеров из восьми областей Украины. Полученные средства можно будет направить на модернизацию хозяйств, приобретение техники и оборудования, развитие переработки, внедрение экологических решений и улучшение производственной инфраструктуры.

Сейчас смотрят

Участие в грантовом цикле смогут принять агропроизводители из:

Днепропетровской области

Закарпатья

Ивано-Франковской области

Львовской области

Черновицкой области

Волыни

Тернопольской области

Хмельницкой области

Программа ориентирована прежде всего на малые фермерские хозяйства и производителей, стремящихся развивать локальное производство и увеличивать долю готовой продукции с добавленной стоимостью.

ДАР — грантовая программа для фермеров 2026: на что можно потратить средства

Финансовая помощь позволит аграриям обновить материально-техническую базу, улучшить качество продукции и расширить производство. Также поддержка направлена на развитие переработки, что позволяет продавать не сырье, а готовые товары с более высокой рыночной стоимостью.

Программа реализуется Министерством экономики, экологии и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Финансовую поддержку оказывает Европейский Союз.

Для фермеров Волынской, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областей гранты предусмотрены в следующих сферах:

ягодничество

овощеводство

аквакультура

производство и переработка молочной продукции

В Закарпатской области поддержку получат производители традиционной региональной продукции, в частности:

закарпатского меда

вина

гуцульских сыров, включая коровью и овечью брынзу

Также гранты будут предоставляться для развития аквакультуры, ягодоводства, овощеводства и сбора недревесной лесной продукции.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях программа охватит:

ягодничество

овощеводство

аквакультуру

недревесную лесную продукцию

производство традиционных гуцульских сыров

Сколько средств могут получить фермеры

Прежде чем подать заявку на программу поддержки развития фермерских хозяйств, стоит определить категорию предприятия, ведь выделяются разные суммы. Размер грантовой помощи будет определяться в гривневом эквиваленте по курсу ООН.

Предусмотрено две категории финансирования:

до 440,5 тыс. грн — для малых сельскохозяйственных производителей

до 1,1 млн грн — для микро- и малых агропредприятий, кооперативов и объединений производителей с географическими указаниями

Как подать заявку в ДАР на помощь

Чтобы подать заявку на получение помощи через ДАР, необходимо зарегистрироваться на портале dar.gov.ua с помощью КЭП или BankID. После этого следует проверить актуальность своих данных, в разделе Доступные программы выбрать соответствующую активную программу и заполнить электронную заявку.

Условия участия в программе

Одним из обязательных условий является софинансирование со стороны участников. Его объем будет зависеть от направления деятельности и типа проекта, который будет подавать фермерское хозяйство.

В Министерстве экономики отмечают, что такая поддержка должна помочь мелким производителям перейти от работы в режиме выживания к системному развитию и укреплению собственной конкурентоспособности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.