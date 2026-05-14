В Киеве в результате ночной российской атаки уже известно о 5 погибших, среди них — 12-летняя девочка.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака РФ на Украину: последствия

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком районе из-под завалов дома спасатели извлекли тело пятой жертвы — 12-летней девочки. Работы по разбору завалов продолжаются.

— Около 40 человек получили ранения в столице. Еще семь человек ранены в Киевской области. В Харькове уже 28 пострадавших. Двое человек ранены в Одесской области. Всего по стране повреждено 180 объектов, из них более 50 — обычные жилые дома, — подчеркнул президент Зеленский.

По его словам, в Дарницком районе еще более 20 человек числятся пропавшими без вести. Работают все необходимые службы и в Оболонском районе.

Также продолжается восстановление после российских ударов в Полтавской области. В результате обстрела Кременчугского района были повреждены промышленный объект, складские помещения и частные дома.В

сего к ликвидации последствий обстрелов по всей стране уже было привлечено более 750 сотрудников ГСЧС Украины и почти 750 полицейских.

Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали с помощью FPV-дронов автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

— Россияне не могли не знать, какую машину они атакуют. В машине находились руководитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и еще восемь сотрудников организации, — подчеркнул глава государства.

По его словам, никто не пострадал. Представителей миссии эвакуировали.

Также президент отметил, что силы противовоздушной обороны сбили значительное количество ракет и дронов. Общий процент сбиваний составляет более 93%.

В ночь на 14 мая Россия нанесла по Украине 731 удар с воздуха, применив 56 ракет различных типов и 675 БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

