Ночная атака РФ: в Киеве среди погибших — ребенок, почти 80 раненых по Украине
- В Киеве подтверждена гибель 5 человек, среди них — 12-летняя девочка.
- В столице ранены около 40 человек, ещё семеро — в Киевской области.
- По всей Украине повреждено 180 объектов, более 50 из них — жилые дома.
В Киеве в результате ночной российской атаки уже известно о 5 погибших, среди них — 12-летняя девочка.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Атака РФ на Украину: последствия
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком районе из-под завалов дома спасатели извлекли тело пятой жертвы — 12-летней девочки. Работы по разбору завалов продолжаются.
— Около 40 человек получили ранения в столице. Еще семь человек ранены в Киевской области. В Харькове уже 28 пострадавших. Двое человек ранены в Одесской области. Всего по стране повреждено 180 объектов, из них более 50 — обычные жилые дома, — подчеркнул президент Зеленский.
По его словам, в Дарницком районе еще более 20 человек числятся пропавшими без вести. Работают все необходимые службы и в Оболонском районе.
Также продолжается восстановление после российских ударов в Полтавской области. В результате обстрела Кременчугского района были повреждены промышленный объект, складские помещения и частные дома.В
сего к ликвидации последствий обстрелов по всей стране уже было привлечено более 750 сотрудников ГСЧС Украины и почти 750 полицейских.
Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали с помощью FPV-дронов автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
— Россияне не могли не знать, какую машину они атакуют. В машине находились руководитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и еще восемь сотрудников организации, — подчеркнул глава государства.
По его словам, никто не пострадал. Представителей миссии эвакуировали.
Также президент отметил, что силы противовоздушной обороны сбили значительное количество ракет и дронов. Общий процент сбиваний составляет более 93%.
В ночь на 14 мая Россия нанесла по Украине 731 удар с воздуха, применив 56 ракет различных типов и 675 БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.
