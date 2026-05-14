В Палате представителей США собрали необходимое количество голосов для вынесения на голосование законопроекта о новой помощи Украине и усилении санкций против России.

Об этом сообщает Reuters.

В США могут вынести на голосование помощь Украине

Петиция в Палате представителей США получила 218 подписей законодателей — именно столько нужно, чтобы вынести законопроект на голосование в Палате представителей.

Последнюю подпись под документом поставил конгрессмен от Калифорнии Кевин Кайли, который в марте сменил партийную принадлежность с республиканца на независимого.

По данным Reuters, голосование могут провести уже в начале июня.

Документ позволяет вынести вопрос на рассмотрение даже без поддержки спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который определяет повестку дня.

Что предусматривает законопроект

Речь идет о законопроекте H.R. 2913, который в апреле 2025 года подал демократ Грегори Микс из Нью-Йорка.

Документ состоит из трех основных частей.

Первый раздел подтверждает поддержку Украины и НАТО, а также предусматривает меры для восстановления Украины, в частности создание должности специального координатора по вопросам восстановления.

Второй раздел содержит более $1 млрд помощи по безопасности для Украины и до $8 млрд дополнительной поддержки в виде прямых займов.

Третья часть законопроекта предусматривает новые санкции против России.

Ограничения могут коснуться российских финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей отраслей, а также российских чиновников.

Reuters отмечает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом часть республиканцев стала сдержаннее относиться к поддержке Украины.

Из-за этого процесс согласования новой помощи для Киева замедлился.

В то же время в Конгрессе до сих пор сохраняется двухпартийная поддержка Украины, что позволило собрать необходимые подписи для запуска процедуры голосования.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно выделять Украине помощь на уровне 0,25% ВВП.

По данным Politico, инициативу обсуждают накануне саммита НАТО 7-8 июля в Турции.

Если союзники поддержат предложение, ежегодная помощь Украине может вырасти почти втрое — до $143 млрд.

Однако даже если законопроект примет Палата представителей, его дальнейшая судьба в Сенате остается неопределенной.

