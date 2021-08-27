Бывший вице-канцлер Австрии получил условный срок за пожертвование в €10 тыс.

Экс-глава Партии свободы Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который ранее занимал пост вице-канцлера страны, был приговорен к 15 месяцам условного заключения по делу о коррупции.

Соответствующий приговор был вынесен за пожертвование в адрес партии руководителем венской клиники Вальтером Грубмюллером в размере €10 тыс.

Грубмюллер, который является хорошим другом Штрахе, также получил 12 месяцев лишения свободы условно.

При этом бывшего вице-канцлера оправдали по делу о поездке на Корфу во время его пребывания на посту.

Оба фигуранта дела отказались признать себя виновными и намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Штрахе занимал пост вице-канцлера Австрии с декабря 2017 по май 2019 года, когда его партия входила в коалицию с консерваторами действующего канцлера Себастьяна Курца.

Парламентское большинство развалилось после так называемого дела Ибицы и публикации компрометирующей видеозаписи со Штрахе.

Тот встречался с россиянкой Аленой Макаровой, которая является племянницей одного из российских олигархов, близких к окружению президента РФ Владимира Путина. Она якобы планировала отмывать средства, полученные незаконным путем, через инвестиции в Австрию.

Фото: Facebook Heinz-Christian Strache