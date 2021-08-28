США нанесли смертельный удар по боевику ИГИЛ после терактов в Кабуле

Военные США в Афганистане с помощью беспилотника MQ-9 Reaper нанесли удар по боевику Исламского государства, который занимался организацией нападений.

Американские военные убили планировщика терактов в афганской провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном, когда тот с сообщником ехал в автомобиле.

— В результате удара погиб один человек (бойвик ИГИЛ, — Ред.). Жертв среди гражданского населения нет, — сообщил представитель Центрального командования США, капитан Билл Урбан.

Он добавил, что боевик планировал несколько терактов в Кабуле. Урбан сообщил о согласовании авиаудара с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Американское посольство в Кабуле призвало американцев немедленно покинуть зону возле аэропорта Кабула из-за угроз безопасности.

Группировка ИГИЛ-К, которая взяла ответственность за организацию терактов в аэропорту Кабула в Афганистане, только за четыре месяца 2021 года осуществила 77 нападений. Таковы данные ООН.

В январе разведывательное управление Афганистана помешало попытке группы убить в Кабуле американского дипломата Росса Уилсона.

Сейчас известно, что группа причастна к тысячам смертей со времени ее создания в 2015 году.

В 2018 году ИГИЛ-К стал четвертой террористической организацией в мире по числу смертей. В том году группировка унесла более 1 тыс. жизней. Все жертвы – преимущественно из Афганистана.