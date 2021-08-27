Группировка ИГИЛ-К, которая взяла ответственность за организацию терактов в аэропорту Кабула в Афганистане, только за четыре месяца 2021 года осуществила 77 нападений. Таковы данные ООН.

В январе разведывательное управление Афганистана помешало попытке группы убить в Кабуле американского дипломата Росса Уилсона.

Сейчас известно, что группа причастна к тысячам смертей со времени ее создания в 2015 году.

В 2018 году ИГИЛ-К стал четвертой террористической организацией в мире по числу смертей. В том году группировка унесла более 1 тыс. жизней. Все жертвы – преимущественно из Афганистана.

Например, лишь в июле того года террорист-смертник ИГИЛ-К убил 128 человек на предвыборном митинге в городе Мастунг в Пакистане.

Боевикам, которые боролись с талибами, придали сил неопределенность в стране и намерения вывода войск США.

За последние годы группа нарастила свое присутствие на востоке Афганистана, особенно в провинциях Нангахар и Кунар.

В настоящее время известно, что группировка является филиалом ИГИЛ, которая впервые появилась в Сирии и Ираке.

Связь между ИГИЛ-К и ИГИЛ не совсем понятна: филиалы разделяют идеологию и тактику, но глубина их отношений относительно организации и управления окончательно не установлена.

Ранее представители спецслужб США сообщали, что в состав ИГИЛ-К входит незначительное количество джихадистов-ветеранов из Сирии и других иностранных боевиков-террористов.

Среди ее первых членов были пакистанские боевики, которые появились в афганской провинции Нангархар около 10 лет назад. Многие из них бежали из Пакистана и были в составе других террористических групп.

Сейчас аналитики борьбы с терроризмом заявляют, что численность ИГИЛ-К составляет около 1,5-2 тыс. человек, однако эта цифра может вырасти.

26 августа произошли взрывы вблизи аэропорта Кабула, где продолжается эвакуация желающих покинуть Афганистан.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

После теракта к врачам обратилось по меньшей мере 60 раненых человек. Позже в Пентагоне сообщили о 12 погибших и 15 раненых американских военнослужащих.

Все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул группировка Талибан захватила 15 августа. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Сразу после этого тысячи людей начали штурмовать аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну. Эвакуацию граждан осуществляют иностранные страны.