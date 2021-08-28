В Министерстве обороны США изменили информацию о количестве взрывов и погибших военнослужащих в Кабуле 26 сентября.

– Могу подтвердить, что мы не верим, что был второй взрыв у отеля Барон или вблизи него. Это был один смертник. В путанице очень динамичных событий, таких как эти, иногда может быть искажена информация,– заявил во время брифинга в Минобороны США генерал-майор Хэнк Тейлор.

Также он отметил, что, согласно обновленным спискам жертв, 26 августа в Афганистане погибли 13 военнослужащих, а не 12, как было заявлено сначала.

– Все наши молитвы сейчас адресованы семьям погибших и их товарищам по команде. Это ужасное время для них, – отметил он.

Раненые в результате теракта американские военные сейчас находятся на лечении в Германии.

Кроме того, за сутки было эвакуировано около 300 граждан США. Общее число эвакуированных американцев достигло примерно 5,1 тыс. человек.

Источник: U.S. Department of Defense