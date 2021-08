Джонсон объявил об окончании эвакуации людей из Кабула

Великобритания закончила эвакуацию из Кабула своих граждан и жителей Афганистана, которые боятся репрессий со стороны боевиков террористической организации Талибан.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, за две недели из Афганистана вывезли более 15 тысяч человек.

Он также отметил, что британские вооруженные силы круглосуточно работали в ужасных условиях, чтобы вовремя завершить эвакуационную операцию.

On the end of military operations in Afghanistan. pic.twitter.com/sOeXjeYtIr

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 29, 2021