Джонсон объявил об окончании эвакуации людей из Кабула

Великобритания закончила эвакуацию из Кабула своих граждан и жителей Афганистана, которые боятся репрессий со стороны боевиков террористической организации Талибан.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, за две недели из Афганистана вывезли более 15 тысяч человек.

— Посол в Афганистане Лори Бристоу покинул Кабул на борту одного из последних рейсов. Все военные, дипломаты и гражданский персонал, который находился в стране, уже эвакуирован. Мы завершили миссию, доселе невиданную в нашей жизни, — заявил Джонсон.

Он также отметил, что британские вооруженные силы круглосуточно работали в ужасных условиях, чтобы вовремя завершить эвакуационную операцию.

On the end of military operations in Afghanistan. pic.twitter.com/sOeXjeYtIr — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 29, 2021

Джонсон пообещал, что Британия сохранит свое присутствие в регионе, а также удвоит объем финансирования гуманитарных программ до 286 млн фунтов стерлингов.

— Мы будем контактировать с Талибаном, если они подтвердят свои слова действиями. Если талибы хотят дипломатического признания своего режима и размораживания активов на миллиарды долларов – они должны гарантировать возможность безопасно покинуть страну для всех, кто этого желает, уважать права женщин, а также не позволить Афганистану превратиться в инкубатор мирового терроризма, — подчеркнул британский премьер.

Политик подчеркнул, что Лондон будет использовать все доступные рычаги – политические, экономические и дипломатические, чтобы помочь народу Афганистана и при этом защитить Соединенное Королевство.

Кроме того, Джонсон поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуационной операции и добавил, что эти люди могут гордиться тем, что они сделали.