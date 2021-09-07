Представитель движения Талибан Забихулла Муджахид заявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.

Главой кабинета талибов стал Мухаммад Хасан Ахунд, его первый заместитель — мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра — мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны стал мулла Мухаммад Якуб, министром иностранных дел — Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани стал министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри — министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва — министром информации и культуры.

Помимо этого, Кари Дин Мохаммад Ханиф назначен министром экономики, мавлави Абдул Хаким Шариа — министром юстиции, Нурулла Нури — министром границ и по делам племен, Юнис Ахундзаде — министром сельского развития, а мулла Абдул Манан Омари — министром общественных работ.

В то же время мулла Мухаммад Иса Ахунд возглавит Министерство горнодобывающей промышленности. Шер Мохаммад Аббас Станикзай стал заместителем министра иностранных дел, мавлави Нур Джалал — заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад — первым заместителем начальника разведки.

Разведывательное управление талибов собирается возглавить мулла Рахматулла Наджиб, а заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками стал мулла Абдул Хак.

Ситуация в Афганистане остается нестабильной — талибы захватили страну, местные жители пытаются всеми возможными способами покинуть территорию государства.

Ранее талибы сообщали о своих намерениях создать новое правительство Афганистана, в составе которого будут бывшие чиновники страны.

31 августа США полностью вывели американские войска из территории Афганистана. Местные жители опасаются, что базы данные, которые Соединенные Штаты Америки два десятилетия создавали в стране, талибы могут использовать как средство для репрессий афганцев, сотрудничавших с американцами.

Источник: BBC