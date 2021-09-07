Глава государства Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником. Он также отметил значение их работы в эвакуации людей из Афганистана.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

— Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки! — написал президент.

Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки ????????! pic.twitter.com/hTzM5brYVg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2021

Напомним, Украина эвакуировала 700 человек из Афганистана и заняла восьмое место в рейтинге стран-лидеров Европы по количеству эвакуированных людей.

Над разработкой операции по эвакуации и воплощением ее в жизнь работало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.