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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

После операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир — Зеленский

Евакуація з Афганістану

Глава государства Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником. Он также отметил значение их работы в эвакуации людей из Афганистана.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

— Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки! — написал президент.

Напомним, Украина эвакуировала 700 человек из Афганистана и заняла восьмое место в рейтинге стран-лидеров Европы по количеству эвакуированных людей.

Над разработкой операции по эвакуации и воплощением ее в жизнь работало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Фото: Минобороны

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