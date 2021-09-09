Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии — уничтожили бутылки с вином и детские книги

Представители радикального движения Талибан вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Об этом сообщил посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге, добавив фото талибов на дипломатической базе в афганской столице.

— Талибан захватил посольство Норвегии в Кабуле. Сказали, что вернут нам позже. Поскольку сначала нужно разбить бутылки с вином и уничтожить детские книги. Оружие, очевидно, не так опасно, — написал дипломат.

Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway pic.twitter.com/0zWmJXmQeX — Ambassador Sigvald Hauge (@NorwayAmbIran) September 8, 2021

Известно, что талибы прошлись по зданию посольства и собрали в сумки все вещи, которые, по их мнению, являются богохульными.

В сети опубликовали снимки, как представители Талибана уничтожают DVD-диски с рождественскими песнями, мультфильмами и рвут детские книги.

Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии, где уничтожили бутылки с вином и детские книги / 2 фотографии

Норвегия эвакуировала из Афганистана 1098 человек, включая своих граждан, подданных других стран и афганцев, которые нуждаются в защите.

Ситуация в Афганистане остается нестабильной после того, как талибы захватили страну. Местные жители пытаются всеми возможными способами покинуть территорию государства.

В ночь на 31 августа Афганистан покинул последний американский самолет. Соединенные Штаты Америки больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем.

Джерело: Express

Фото: Aftenposten