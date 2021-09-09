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Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии, где уничтожили бутылки с вином и детские книги

таліби нищать дитячі книги у посольстві Норвегії

Представители радикального движения Талибан вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Об этом сообщил посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге, добавив фото талибов на дипломатической базе в афганской столице.

— Талибан захватил посольство Норвегии в Кабуле. Сказали, что вернут нам позже. Поскольку сначала нужно разбить бутылки с вином и уничтожить детские книги. Оружие, очевидно, не так опасно, — написал дипломат.

Известно, что талибы прошлись по зданию посольства и собрали в сумки все вещи, которые, по их мнению, являются богохульными.

В сети опубликовали снимки, как представители Талибана уничтожают DVD-диски с рождественскими песнями, мультфильмами и рвут детские книги.

Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии — уничтожили бутылки с вином и детские книги
Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии — уничтожили бутылки с вином и детские книги
Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии — уничтожили бутылки с вином и детские книги
Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии — уничтожили бутылки с вином и детские книги
Талибы в Кабуле захватили посольство Норвегии, где уничтожили бутылки с вином и детские книги / 2 фотографии

Норвегия эвакуировала из Афганистана 1098 человек, включая своих граждан, подданных других стран и афганцев, которые нуждаются в защите.

Ситуация в Афганистане остается нестабильной после того, как талибы захватили страну. Местные жители пытаются всеми возможными способами покинуть территорию государства.

В ночь на 31 августа Афганистан покинул последний американский самолет. Соединенные Штаты Америки больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем.

Джерело: Express

Фото: Aftenposten

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