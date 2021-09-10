Самый масштабный теракт в истории человечества: в США рассекретили уникальные кадры

Секретная служба Соединенных Штатов Америки к 20-й годовщине самой масштабной террористической атаки в истории человечества приняла решение опубликовать фотографии, снятые 11 сентября 2001 года.

Большинство этих снимков до сих пор являлись засекреченными.

На кадрах зафиксированы моменты после взрыва и разрушения Всемирного торгового центра.

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Кроме того, на фотографиях зафиксированы спасатели, полицейские и врачи, которые в тот страшный день пытались спасти как можно больше человеческих жизней.

Также, опубликовано интервью сотрудников службы, о событиях, которые происходили в тот день.

Теракты 11 сентября

Напомним, 11 сентября 2001 года два авиалайнера Boeing-767 врезались в башни Всемирного торгового центра с интервалом в 17 минут. От мощного удара и загоревшегося из-за взрыва самолетов пожара оба здания обрушились.

В результате атаки, ответственность за которую взяла террористическая организация Аль-Каида погибли 2 977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2 606 посетителей Нью-Йоркских башен близнецов и 125 людей, находившихся в Пентагоне. Помимо этого, были уничтожены 19 террористов.

В 2002 году Конгресс США постановил отмечать 11 сентября как День патриота, а в 2009 году – эта дата также стала именоваться как Общенациональный день служения и памяти.

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Источник: Секретная служба США

Фото: Секретная служба США