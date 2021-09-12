Беларусь планирует закупить у России оружия на более чем $1 млрд.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам, посещая в ходе военных учений Запад-2021 Обуз-лесновского полигон под Барановичами.

— Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400, — говорилось в сообщении госагентства БЕЛТА.

Накануне Лукашенко заявил, что РФ в ближайшее время поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средств ПВО и, возможно, С-400.

— Затянула конкретика от строительства объектов — в том числе космодрома Восточный, — заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси.

— Но у нас добавился южное направление, — отметил он.

Завершился первый этап совместных учений Запад-2021, по словам Лукашенко — один из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, который проводится на фоне непрерывной гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России.