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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Лесные пожары в Испании: огонь не могут ликвидировать четвертый день

Пожежна небезпека

В Испании четвертый день подряд не утихают лесные пожары возле популярного курорта Коста-дель-Соль. Местные власти предполагают, что пожар мог возникнуть неслучайно.

Пламя вспыхнуло в среду, 8 сентября, на территории горного хребта Сьерра-Бермеха над муниципалитетом Эстепона — средиземноморским курортом, который любят туристы и местные жители.

По словам регионального директора по охране окружающей среды Кармен Креспо, вероятнее всего, пожар возник после намеренного поджога. Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.

Огонь вынудил более 1 тыс. человек покинуть свое жилье. Во время пожара погиб один аварийный работник. Местные жители жалуются, что не могут спать уже несколько дней подряд после вспышки пламени.

Региональное агентство лесных пожаров Андалусии заявило, что за одну ночь площадь пожара уменьшилась, однако все еще остается большой.

В настоящее время привлекли более 400 спасателей и 41 вертолет для ликвидации пламени. Тушение пожара осложняет сильный ветер и высокая температура.

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Источник: Euronews

Фото: Depositphotos

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