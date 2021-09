Лесные пожары в Испании: огонь не могут ликвидировать четвертый день

В Испании четвертый день подряд не утихают лесные пожары возле популярного курорта Коста-дель-Соль. Местные власти предполагают, что пожар мог возникнуть неслучайно.

Пламя вспыхнуло в среду, 8 сентября, на территории горного хребта Сьерра-Бермеха над муниципалитетом Эстепона — средиземноморским курортом, который любят туристы и местные жители.

Never thought I’d be sitting in the Netherlands downloading a Wild Fire app, watching to see if my house in Spain is going to burn down. Firefighters have been 4 days fighting it and it’s moved direction, but I’m so worried about my friends. My local beach and X is my house. pic.twitter.com/gyxIMZJra2

