Лесные пожары в Испании: огонь не могут ликвидировать четвертый день

В Испании четвертый день подряд не утихают лесные пожары возле популярного курорта Коста-дель-Соль. Местные власти предполагают, что пожар мог возникнуть неслучайно.

Пламя вспыхнуло в среду, 8 сентября, на территории горного хребта Сьерра-Бермеха над муниципалитетом Эстепона — средиземноморским курортом, который любят туристы и местные жители.

Never thought I’d be sitting in the Netherlands downloading a Wild Fire app, watching to see if my house in Spain is going to burn down. Firefighters have been 4 days fighting it and it’s moved direction, but I’m so worried about my friends. My local beach and X is my house. pic.twitter.com/gyxIMZJra2 — N J Simmonds ????????✨ (@NJSimmondsbooks) September 12, 2021

По словам регионального директора по охране окружающей среды Кармен Креспо, вероятнее всего, пожар возник после намеренного поджога. Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.

Огонь вынудил более 1 тыс. человек покинуть свое жилье. Во время пожара погиб один аварийный работник. Местные жители жалуются, что не могут спать уже несколько дней подряд после вспышки пламени.

Региональное агентство лесных пожаров Андалусии заявило, что за одну ночь площадь пожара уменьшилась, однако все еще остается большой.

В настоящее время привлекли более 400 спасателей и 41 вертолет для ликвидации пламени. Тушение пожара осложняет сильный ветер и высокая температура.

Источник: Euronews