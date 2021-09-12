Лесные пожары в Испании: огонь не могут ликвидировать четвертый день

В Испании четвертый день подряд не утихают лесные пожары возле популярного курорта Коста-дель-Соль. Местные власти предполагают, что пожар мог возникнуть неслучайно.
Пламя вспыхнуло в среду, 8 сентября, на территории горного хребта Сьерра-Бермеха над муниципалитетом Эстепона — средиземноморским курортом, который любят туристы и местные жители.
Never thought I’d be sitting in the Netherlands downloading a Wild Fire app, watching to see if my house in Spain is going to burn down. Firefighters have been 4 days fighting it and it’s moved direction, but I’m so worried about my friends. My local beach and X is my house. pic.twitter.com/gyxIMZJra2
— N J Simmonds ????????✨ (@NJSimmondsbooks) September 12, 2021
По словам регионального директора по охране окружающей среды Кармен Креспо, вероятнее всего, пожар возник после намеренного поджога. Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.
Огонь вынудил более 1 тыс. человек покинуть свое жилье. Во время пожара погиб один аварийный работник. Местные жители жалуются, что не могут спать уже несколько дней подряд после вспышки пламени.
#Spain #Wildfires … https://t.co/b4Q4BGLQpa
— Sustainable Fire Engineering #SFE #DefenceInDepth (@sfe2016dublin) September 12, 2021
Региональное агентство лесных пожаров Андалусии заявило, что за одну ночь площадь пожара уменьшилась, однако все еще остается большой.
В настоящее время привлекли более 400 спасателей и 41 вертолет для ликвидации пламени. Тушение пожара осложняет сильный ветер и высокая температура.
Источник: Euronews