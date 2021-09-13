Северная Корея провела испытания своих новых крылатых ракет большой дальности, сообщают местные СМИ.

По данным агентства, разработка нового вооружения продолжалась два года, а испытания прошли на выходных и оказались успешными.

Информационное агентство КНДР ЦТАК называет эти ракеты стратегическим оружием, которое имеет крайне важное значение.

— Успешно проведены тщательные испытания компонентов ракеты, множество тестов двигателя, различные летные испытания, тесты систем контроля и управления, тесты мощности боеголовки, а также — другие испытания, — пишет ЦТАК.

Другие СМИ сообщают, что во время испытаний ракеты пролетели 1,5 тыс. км и упали в территориальные воды.

Тайный парад в КНДР

По информации южнокорейских СМИ, 10 сентября в Северной Корее должен был пройти тайный военный парад с участием более 10 тыс. военных.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи убежден, что парад могли провести ночью, во избежание лишних глаз.

9 сентября выбрали потому, что этот день является датой основания Корейской народно-демократической республики.