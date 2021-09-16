Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному, быстрому и масштабному сокращению выбросов парниковых газов, чтобы обуздать глобальное потепление и предотвратить климатическую катастрофу.

Такое заявление он сделал во время презентации отчета ООН относительно усилий в борьбе с изменениями климата.

В своем обращении генсек ООН предупредил правительства стран мира, что изменения климата происходят быстрее, чем прогнозировалось. В то же время вредные выбросы в атмосферу уже восстановились после пандемического спада.

Гутерриш напомнил о недавних погодных катаклизмах: от урагана Ида в Соединенных Штатах до наводнений в Западной Европе и смертельной аномальной жары на северо-западе Тихого океана.

По его словам, эти стихийные бедствия продемонстрировали, что ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности.

– Эти изменения – только начало худшего. Если не произойдет немедленного, быстрого и масштабного сокращения выбросов парниковых газов, мы не сможем ограничить глобальное потепление 1,5 градусами по Цельсию. Последствия будут катастрофическими, — подчеркнул генсек ООН.

Он призвал страны мира соблюдать Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году. Документ подписали представители 196 стран мира. Согласно договору, стороны должны сделать все возможное, чтобы сдержать глобальное потепление на планете в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

Гутерриш также призвал правительства представить более амбициозные планы по сокращению выбросов углерода.

В начале августа этого года ООН обнародовала отчет о глобальных климатических изменениях. Согласно этому документу, человеческая деятельность привела к нагреванию атмосферы, океанов и суши. Так, нынешний уровень выбросов парниковых газов может привести к нарушению температурной границы чуть более чем за десять лет. А уровень моря может подняться до двух метров к концу века, а до 2150 года – на пять метров.

Что касается Украины, то специалисты прогнозируют, что в ближайшие 50-100 лет климат в нашей стране будет становиться все более сухим.

Между тем Всемирный банк прогнозирует, что изменение климата может заставить 216 млн человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих государств в ближайшие 30 лет.

Источник: Associated Press