Минск осуществляет против Литвы и Польши провокацию инспирированную в Москве — Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит, что на территории Беларуси находятся около 10 000 мигрантов, которые могут наполнить Польшу и Литву.

По словам Моравецкий, в Беларуси есть более 10 тыс. Человек, перемещенных с Ближнего Востока, в основном — из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку.

— Минский режим осуществляет против Литвы и Польши провокацию, которая была инспирирована в Москве, — сказал Моравецкий на совместной пресс конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

Польский премьер также подчеркнул важность борьбы с пропагандой белорусского режима, чтобы не допустить эффективность политики Александра Лукашенко.

Поэтому мы в Брюсселе говорим в унисон, в унисон говорим и в ООН, в Вашингтоне “, — пояснил Моравецкий.

В свою очередь, Шимоните сказала, что страны охраняют границу, который является не только границей Литвы или Польши, а границей всего Евросоюза.

Премьер акцентировала, что Литве приходится охранять довольно длинный участок границы по сравнению с размером страны, так что это довольно серьезный вызов.

Источник: Delfi