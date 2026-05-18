У президента России Владимира Путина не так много хороших вариантов в Украине, поскольку его вооруженные силы не способны существенно продвигаться на поле боя, в то время как западные санкции постепенно истощают ресурсы РФ.

Об этом заявил глава внешней разведки Эстонии, пишет Reuters.

У России большие проблемы

Каупо Розин, один из ведущих разведчиков на восточном фланге НАТО, сказал, что Россия теряет больше людей, чем вербует, на пятом году своей полномасштабной войны.

По его мнению, всеобщая мобилизация была бы очень непопулярна в России и потенциально могла бы подорвать стабильность.

— Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, включая высшие эшелоны власти, понимают, что у них большая проблема. Трудно сказать, что думает Путин по этому поводу, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его процесс принятия решений, — сказал он в интервью в Таллинне.

Российские войска в последние месяцы демонстрируют одни из самых медленных темпов продвижения в Украине с 2023 года, через год после их полномасштабного вторжения в Украину.

Экономика России объемом $3 трлн сократилась на 0,3% в первом квартале.

Путин заявляет, что меры правительства по стимулированию экономики начинают давать положительные результаты, и он неоднократно говорил, что российские войска будут воевать до тех пор, пока не достигнут всех своих целей.

Розин сказал, что главной причиной того, что финансовая ситуация в России “настолько плохая”, являются санкции против финансового сектора, которые “очень, очень сильно бьют”, в то время как штрафные меры в отношении экспорта российской нефти также ограничивают ее доходы.

— Я думаю, что сейчас для них это очень сложный выбор. Трудно предсказать, что они решат в текущей ситуации, — отметил глава эстонской разведки.

Эстония, имеющая сухопутную границу с Россией, является ведущим сторонником Украины в НАТО и Европейском союзе и настойчиво призывает своих союзников усилить давление на Москву.

— Поэтому мое послание таково: давайте двигаться вперед с санкциями. Сейчас не время для колебаний, просто давайте продолжать, — сказал он.

Нет признаков большого прорыва на пути к миру

Другой европейский руководитель разведки, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что, очевидно, есть растущие признаки давления на Россию, но пока нет указаний на то, что это меняет расчеты Москвы в войне.

— Мне очень трудно представить, что они (Россия) отказались бы от своей цели получить весь регион Донбасса… и Россия, по сути, никуда не спешит, — сказал руководитель.

В ходе мирных переговоров при посредничестве США Россия настаивает на том, что Украина должна вывести войска из восточного региона Донбасса в качестве условия любого соглашения, однако Киев отклонил это предложение.

Регион Донбасса состоит из оккупированной Россией Луганской области и Донецкой области, часть которой Украина смогла удержать, несмотря на многолетнее российское наступление.

Глава разведки добавил, что не похоже, будто Россия движется к смягчению своих целей в войне или что на горизонте есть какой-либо “большой прорыв”. Он охарактеризовал российское общество как устойчивое.

— Это тщетное желание думать, что сейчас руководство России каким-то образом ослабевает или что Путину каким-то образом брошен вызов внутри страны…, — сказал чиновник.

Военные амбиции России

Эстонский руководитель разведки предсказал, что Россия не откажется от своей цели порабощения Украины, пока Путин находится у власти, а также будет удерживать значительные военные силы на границах Украины даже после завершения конфликта.

Кроме того, по его словам, после завершения боевых действий Москва будет стремиться расширить свое военное присутствие вдоль границы с НАТО и добиваться “военного доминирования… от Арктики до Черного моря”.

— Военные амбиции с российской стороны очень, очень велики, — сказал он, прогнозируя, что Москва будет продолжать осуществлять диверсионные атаки на Западе, независимо от риска для гражданского населения.

Россия последовательно отрицает любую причастность к планированию или осуществлению диверсий и отвергает такие обвинения как западную кампанию запугивания.

— Россия рассматривает это (такие атаки) как нечто, что не разжигает большую войну, — сказал Розин.

