С 1 июня тарифы на коммунальные услуги для населения остаются без изменений и действуют на уровне предыдущих месяцев. Кабмин не принимал никаких решений о повышении тарифов.

Тарифы на электроэнергию с 1 июня

Базовый тариф на электроэнергию сейчас составляет 4,32 грн за кВт-ч. Правительство продлило действие действующего тарифа для населения до 31 октября 2026 года, поэтому стоимость электроэнергии останется без изменений.

После завершения отопительного сезона с мая перестает действовать льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением. До 30 апреля для таких потребителей первые 2 000 кВт-ч в месяц стоили 2,64 грн за кВт-ч, а объем сверх лимита — 4,32 грн за кВт-ч. При этом эта льгота будет действовать с 1 октября по 30 апреля.

Поэтому в период с мая до конца сентября все бытовые потребители будут платить по единому тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

Те, у кого установлен двухзонный счетчик, будут платить за электричество:

день (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;

ночь (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-ч.

В феврале 2026 года премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство не рассматривает вопрос о повышении тарифа на электроэнергию.

Тарифы на газ с 1 июня

В июне никаких изменений тарифов на газ не предусмотрено

Компания Нафтогаз установила фиксированный тариф в размере 7,96 грн для бытовых потребителей. Тариф будет действовать с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Клиентов компании автоматически переведут на этот тарифный план, а новые потребители могут указать его в заявлении на подключение.

Годовые тарифные предложения для населения от различных поставщиков колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. м.

Большинство бытовых потребителей — около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами Нафтогаза Украины.

По словам главы правительства Юлии Свириденко, сохранение фиксированной цены на газ является крайне важной задачей для государства.

Тарифы на воду с 1 июня

По состоянию на июнь 2026 года тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения остаются неизменными с февраля 2022 года.

В Украине нет единого тарифа на воду. Водоканал каждого населенного пункта устанавливает собственные расценки, которые утверждаются НКРЭКУ или местными властями. Также тарифы на воду зависят от поставщика услуг и типа подключения дома.

8 мая КП Кривбасводоканал, обслуживающее Кривой Рог, сообщило о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение на 80%. Причина — подорожание электроэнергии. Тариф на воду был установлен тогда, когда электроэнергия стоила менее 3 грн/кВт. По состоянию на май 2026 года ее стоимость составляет почти 10 грн/кВт.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, централизованное водоснабжение для жителей Кривого Рога будет стоить 47,61 грн за куб. Водоотведение — 33,83 грн/куб. В общей сложности — более 81 грн/куб.

