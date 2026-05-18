Тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2026 года: что изменится для украинцев
С 1 июня тарифы на коммунальные услуги для населения остаются без изменений и действуют на уровне предыдущих месяцев. Кабмин не принимал никаких решений о повышении тарифов.
Факты ICTV рассказывают, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня.
Тарифы на электроэнергию с 1 июня
Базовый тариф на электроэнергию сейчас составляет 4,32 грн за кВт-ч. Правительство продлило действие действующего тарифа для населения до 31 октября 2026 года, поэтому стоимость электроэнергии останется без изменений.
После завершения отопительного сезона с мая перестает действовать льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением. До 30 апреля для таких потребителей первые 2 000 кВт-ч в месяц стоили 2,64 грн за кВт-ч, а объем сверх лимита — 4,32 грн за кВт-ч. При этом эта льгота будет действовать с 1 октября по 30 апреля.
Поэтому в период с мая до конца сентября все бытовые потребители будут платить по единому тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.
Те, у кого установлен двухзонный счетчик, будут платить за электричество:
- день (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;
- ночь (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-ч.
В феврале 2026 года премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство не рассматривает вопрос о повышении тарифа на электроэнергию.
Тарифы на газ с 1 июня
В июне никаких изменений тарифов на газ не предусмотрено
Компания Нафтогаз установила фиксированный тариф в размере 7,96 грн для бытовых потребителей. Тариф будет действовать с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.
Клиентов компании автоматически переведут на этот тарифный план, а новые потребители могут указать его в заявлении на подключение.
Годовые тарифные предложения для населения от различных поставщиков колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. м.
Большинство бытовых потребителей — около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами Нафтогаза Украины.
По словам главы правительства Юлии Свириденко, сохранение фиксированной цены на газ является крайне важной задачей для государства.
Тарифы на воду с 1 июня
По состоянию на июнь 2026 года тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения остаются неизменными с февраля 2022 года.
В Украине нет единого тарифа на воду. Водоканал каждого населенного пункта устанавливает собственные расценки, которые утверждаются НКРЭКУ или местными властями. Также тарифы на воду зависят от поставщика услуг и типа подключения дома.
8 мая КП Кривбасводоканал, обслуживающее Кривой Рог, сообщило о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение на 80%. Причина — подорожание электроэнергии. Тариф на воду был установлен тогда, когда электроэнергия стоила менее 3 грн/кВт. По состоянию на май 2026 года ее стоимость составляет почти 10 грн/кВт.
По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, централизованное водоснабжение для жителей Кривого Рога будет стоить 47,61 грн за куб. Водоотведение — 33,83 грн/куб. В общей сложности — более 81 грн/куб.