Госдепартамент США не признал выборы в Госдуму РФ на суверенной украинской территории.

– Подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, – озвучивает позицию Госдепа его представитель Нед Прайс.

В Соединенных Штатах убеждены, что выборы в Госдуму Российской Федерации 17-19 сентября состоялись при условиях, не способствующих свободному и честному волеизъявлению.

– Использование российским правительством законов об “экстремистских организациях”, “иностранных агентах” и “нежелательных организациях” серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права, – продолжает Нед Прайс.

Заявляют в США, что препятствование наблюдению за выборами представителям Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и ее Парламентской ассамблее также ограничивает важную для честных выборов прозрачность.

– Эти действия противоречат обязательствам России, в частности согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами, – отмечает Нед Прайс.

В связи с этим Государственный департамент Соединенных Штатов призывает Россию выполнять свои международные обязательства, уважать права человека и основные свободы, прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ.

В России завершились трехдневные выборы депутатов в Государственную думу – нижнюю палату парламента, а также губернаторов в 12 регионах страны.

На выборах побеждает правящая партия Единая Россия.

За ходом голосования следили только российские наблюдатели. Международные представители не были привлечены из-за выдвижения Россией неприемлемых условий.

Выборы состоялись и на территории оккупированного Крыма, поэтому СБУ возбудила уголовное производство.

В Евросоюзе также заявили, что никогда не признают результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.

Источник: U.S. Department of State