Российские хакеры атаковали компанию в США и требуют $5,9 млн в криптовалюте

Российские хакеры атаковали американскую компанию New Cooperative в штате Айова и требуют $5,9 млн за разблокировку компьютерной сети, в которой содержится вся информация о поставках продуктов и график кормления миллионов кур, свиней и рогатого скота.

Компания New Cooperative в Форт-Додже поставляет кукурузу, соевые продукты и мясо. Источник в компании, на условиях анонимности, рассказал изданию The Washington Post, что в New Cooperative нашли лазейку для непрерывного приема поставок зерна и распространения кормов.

В то же время кооператив вынужден был выключить свое программное обеспечение, чтобы изолировать следующие возможные атаки.

Хакерская группа BlackMatter угрожает опубликовать терабайт данных компании, включая счета-фактуры, документы для проведения исследований и разработок и исходный код своей технологии картографирования почвы, если до 25 сентября она не получит выкупной платеж в криптовалюте.

Исследователи по кибербезопасности считают, что BlackMatter — это новое название группировки хакеров DarkSide, которую ранее связывали с Россией.

3 сентября ФБР предупредило, что производители сельскохозяйственной продукции становятся мишенью киберпреступников.

В июне другой российский центр киберпреступности REvil совершил атаку на самого большого в мире производителя мяса JBS. Компания, которая работает в США, Бразилии, Канаде и Австралии, в итоге заплатила выкуп в размере $11 млн.

Эксперты по национальной безопасности США опасаются, что если атака на New Cooperative будет успешной, это может привести к новым атакам на производителей сельскохозяйственной продукции, особенно на кооперативы.