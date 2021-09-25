Представители движения Талибан повесили тела четырех мертвых людей в центре афганского города Герат. Талибы повесили тела людей как предостережение другим.

Заместитель губернатора Герата Маулвай шаири Ахмад Эмар сообщил, что талибы их выследили и убили во время перестрелки.

Представители Талибана повесили тела вскоре после того, как глава радикального движения Нурруддин Тураби заявил о возвращении жестоких наказаний, среди которых — смертная казнь или отрубание частей тела. По его словам, это якобы может быть “необходимо для безопасности”.

По данным СМИ, умершие мужчины предположительно могли заниматься похищением людей. Одно из тел подвесили на кран в центре города, а остальные три выставили на других площадях Герата.

В конце лета радикальное исламистское движение Талибан взяло под контроль власть в Афганистане. Талибы обещали, что введут в государстве более мягкий режим, чем был в 1990-х годах.

Однако СМИ и местные власти фиксируют массовые нарушения прав человека в разных городах. В конце августа представителей Талибана обвиняли в казни девяти хазарейцев.

Источник: BBC