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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Около 100 граждан Украины просят об эвакуации из Афганистана — МИД

Евакуація з Афганістану

На сегодняшний день около 100 граждан Украины хотят выехать из Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По словам Николенко, сейчас украинское посольство в Таджикистане поддерживает связь с украинцами, которые хотят эвакуироваться из страны.

— Как только появится очередная возможность оставить Афганистан, наши граждане получат инструкции о дальнейших действиях, — добавил дипломат.

23 сентября из аэропорта Кабула самолетом эвакуировали еще 96 человек. Гражданский самолет приземлился в аэропорту Борисполь вечером.

Среди эвакуированных были 30 граждан Украины, а также лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украину, члены их семей, и 18 человек, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.

Накануне Украина вывезла из Афганистана 700 человек и заняла восьмое место в рейтинге государств — лидеров Европы по количеству эвакуированных.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Минобороны

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