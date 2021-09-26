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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Соколова |

Человечество остается близким к ядерному уничтожению – генсек ООН

Антоніу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество избавиться от ядерного оружия и предупредил об угрозе ядерного уничтожения.

Соответствующее заявление глава ООН сделал по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.

По данным Гутерриша, по состоянию на сейчас в мире хранится около 14 тыс. единиц ядерного оружия.

– Для сотен единиц оружия – нужно лишь нажать кнопку для запуска. И хотя его общее количество десятилетиями сокращается, однако государства качественно улучшают свои арсеналы, и мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений. Это оружие – не вчерашняя проблема. Оно остается угрозой сегодня. Несмотря на наш прогресс, человечество остается неприемлемо близким к ядерному уничтожению, — подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш напомнил, что еще в 1946 году Генеральная ассамблея ООН выпустила резолюцию, которой призвала ликвидировать ядерное оружие и все другие виды вооружения, пригодные для массового уничтожения.

– Спустя 76 лет мы еще не достигли целей этой резолюции, — отметил Гутерриш.

По его словам, сейчас мир сталкивается с самым высоким уровнем ядерного риска за почти четыре последние десятилетия.

– Пришло время навсегда рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерное вооружение в мире, открыть новую эру диалога, доверия и мира для всех людей, — добавил Гутерриш.

На днях генсек ООН призвал обеспечить скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот документ был принят еще в 1996 году. На сегодняшний день его подписали 185 государств. 170 из них ратифицировали документ (в частности, три ядерных государства – Великобритания, Франция и Россия).

Однако для вступления в силу договора необходимо, чтобы его ратифицировали 44 страны, обладающие ядерным потенциалом. Этого пока не сделали восемь государств: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США.

В конце августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете сообщило, что КНДР, вероятно, перезапустила ядерный реактор в Йонбене по производству плутония для ядерного оружия. Реактор не функционировал два с половиной года – с декабря 2018-го.

В то же время Иран договорился с Международным агентством по атомной энергии о возобновлении сотрудничества.

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Источник: ООН

Фото: Depositphotos

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