Человечество остается близким к ядерному уничтожению – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество избавиться от ядерного оружия и предупредил об угрозе ядерного уничтожения.

Соответствующее заявление глава ООН сделал по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.

По данным Гутерриша, по состоянию на сейчас в мире хранится около 14 тыс. единиц ядерного оружия.

Гутерриш напомнил, что еще в 1946 году Генеральная ассамблея ООН выпустила резолюцию, которой призвала ликвидировать ядерное оружие и все другие виды вооружения, пригодные для массового уничтожения.

По его словам, сейчас мир сталкивается с самым высоким уровнем ядерного риска за почти четыре последние десятилетия.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.

Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.

Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.

