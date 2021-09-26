Талибы призвали к возобновлению международного авиасообщения с Афганистаном

Боевики террористической организации Талибан, которые захватили власть в Афганистане, призвали международные авиакомпании возобновить регулярные рейсы в Кабул.

Соответствующее обращение в воскресенье, 26 сентября, опубликовало Министерство иностранных дел.

По их мнению, все проблемы в кабульском аэропорту, которые возникли после массовой эвакуации из страны, уже решены при содействии техников из Катара и Турции, а потому он готов принимать международные рейсы.

Ряд авиакомпаний, таких как, например, Pakistan International Airlines, уже возобновили полеты в страну в ограниченном режиме.

Кроме того, кабульский аэропорт также используется для доставки гуманитарных грузов в Афганистан.

При этом коммерческие рейсы туда до сих пор не летают.

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Напомним, накануне талибы вывесили тела казненных людей в центре афганского города Герат, заявив, что такой шаг является предостережением населению.

Четверых мужчин, тела которых развесили на разных площадях города, убили талибы в ходе перестрелки, сообщил губернатор Герата Маулвай Шаири Ахмад Эмар.

В свою очередь главарь террористической организации Нурруддин Тураби заявил о возвращении жестоких наказаний, в том числе смертной казни и отрубания различных частей тела, что якобы требуется для обеспечения безопасности в Афганистане.