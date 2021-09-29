РФ заблокировала заседание ОБСЕ в Варшаве — Госдеп

Российская Федерация заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, которое должно было состоятся в Варшаве.

Об этом заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

— Мы глубоко сожалеем о попытке российского правительства заблокировать рассмотрение ухудшающихся показателей в области прав человека, — заявил американский дипломат.

Глава Госдепа призвал Москву выполнять свои обязательства, включая гарантии защиты основных прав и свобод граждан и предоставления им возможности привлекать свое правительство к ответственности путем проведения справедливых и свободных выборов.

Блинкен добавил, что США не будут игнорировать нарушения российскими властями прав человека и сделают все возможное, чтобы осветить весь спектр проблем в этой сфере.

Напомним, накануне 12 сотрудников так называемого следственного управления ФСБ Симферополя устроили обыск в квартире матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.

В квартиру 74-летней гражданки Украины представители спецслужб, взломав дверь, проникли в 06.00 28 сентября.

После этого женщину доставили в следственное управление ФСБ, где продержали несколько часов.