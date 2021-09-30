Самая высокая гора Западной Европы уменьшилась почти на метр

Ученые из Франции заново измерили высоту самой высокой горы Западной Европы — Монблан. Оказалось, что она почти на метр ниже, чем во время предыдущих измерений.

Участникам экспедиции пока не удалось выяснить, по каким причинам это произошло.

Исследователи измерили гору в середине сентября. Согласно замерам, высота Монблана составляет 4 807,81 метра. Это ниже, чем результаты предыдущих измерений – 4 808,72 метра.

— Теперь дело за климатологами, гляциологами и другими учеными – посмотреть на данные и представить теории, которые могут объяснить этот феномен, — отметили участники экспедиции.

Официальная высота Монблана снижается уже более 10 лет. Самое высокое значение в 2007 году составило 4 810,90 метра. По словам экспертов в сфере геологии, с 2001 года гора теряет в среднем 13 см в высоту.

Целью регулярных измерений является создание модели ледового щита и точной базы данных, которая будет предоставлена всем экспертам.

Напомним, ранее во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии в России погибли пятеро альпинистов. Остальных 14 участников похода спасли.

Операция по спасению людей, находившихся на высоте 5,4 тыс. метров, продолжалась более семи часов.

Источник: Phys.org