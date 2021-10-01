В Соединенных Штатах Америки запретили компаниям Philip Morris и Altria продавать и импортировать IQOS — устройства для нагрева табака. Комиссия по международной торговле (ITC) обвиняет поставщиков в нарушении патентов.

Как пишет The Wall Street Journal, комиссия считает, что IQOS нарушает два патента дочерней фирмы British American Tobacco — Reynolds American, которая производит систему для нагрева табака Glo, Vype и Vuse.

Еще в январе 2021 года главный конкурент компаний — Reynolds подал соответствующую жалобу на них. Представители компании заявляли, что IQOS использует технологии, на которые компания имеет два зарегистрированных патента. Поэтому ввоз и продажа устройств в США — это нарушение права интеллектуальной собственности.

— Нарушение нашей интеллектуальной собственности подрывает нашу способность инвестировать и внедрять инновации и тем самым уменьшать влияние нашего бизнеса на здоровье, — сообщали в Reynolds.

Комиссия приняла решение, что ввоз IQOS на территорию Штатов и продажа этих устройств запрещаются минимум на два месяца.

В то же время в этот период решения будет находиться на этапе административной проверки, пока его не подпишет президент США Джо Байден и оно не вступит в силу.

В Philip Morris заявили, что обжалуют решение торгового агентства.

Отметим, что компания Altria выпустила IQOS в Соединенных Штатах еще два года назад. Так, продукт производит Philip Morris, а продает в США — Altria.

Устройство нагревает табак, не сжигая его. Это позволяет пользователям получить такое же влияние никотина, как и от сигареты, но без соответствующего количества вредных веществ.

Однако Управление по контролю за медикаментами США отказалось признавать систему безопасней обычных сигарет.

Ранее British American Tobacco подала аналогичные иски против Philip Morris на нескольких международных рынках. Однако суды Великобритании и Греции стали на сторону другой.