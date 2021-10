Возле мечети в Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы и раненые

В воскресенье, 3 октября, в афганской столице Кабул прогремел взрыв недалеко от мечети, в результате которого погибли как минимум два человека.

По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана Саида Хосте, четыре человека пострадали, однако точное число раненых уточняется.

Всех пострадавших в результате взрыва, который прогремел недалеко от мечети, где проходила погребальная церемония, госпитализировали.

По неофициальным данным, погибли 12 человек, еще 32 получили ранения. Все раненые были мирными жителями, участвовавшими в обряде.

