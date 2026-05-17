Война возвращается в “родную гавань”: Зеленский об украинской дальнобойности
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская дальнобойность “значительно меняет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире”.
В вечернем видеообращении глава нашего государства отметил, что партнеры Украины видят изменения как в настроениях войны, так и в способности Сил обороны достигать целей на территории РФ.
Зеленский подчеркнул, что война “возвращается” в Россию, а это сигнал о последствиях агрессии против Украины.
— Война вполне предсказуемо возвращается в “родную гавань”, и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти по несправедливой захватнической войне против другого народа — именно против народа, — сообщил глава государства.
В этом контексте Зеленский напомнил, что сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону.
— Хорошая волна наших дистрайков – обеспечиваем Украине эту возможность. Дистанция до целей на этот раз – более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО.
По словам президента Украины, Кремль свой район власти бережет больше всего, но украинские дальнобойные шаги преодолевают уже и мощную ПВО вокруг Москвы.